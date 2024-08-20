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В соцсетях раскритиковали модель, спрятавшую свое нижнее белье в супермаркете

Independent: соцсети осудили британскую модель, спрятавшую нижнее белье в супермаркете

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chloejadelopez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В соцсетях раскритиковали британскую модель, которая спрятала свое нижнее белье среди продуктов в супермаркете, пишет Independent.

Как пишут СМИ, модель Хлоя Лопес регулярно публикует в своих аккаунтах в соцсетях видео, на которых снимает нижнее белье и оставляет его в различных местах. Недавно она сделала это в супермаркете в Испании, оставив вещи на полке среди свежей выпечки.

Видео с места событий быстро разошлось по сети, и люди раскритиковали Хлою за такой поступок. Комментаторы считают, что своими действиями модель демонстрирует неуважение к людям и портит еду.

Сама британка никак не прокомментировала нападки в свой адрес. Однако зрители надеются, что негативная реакция подписчиков заставит Лопес задуматься над тем, какой контент она публикует.

Ранее в соцсети раскритиковали модный бренд за фото манекенщика без трусов.

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