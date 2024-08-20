Четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут продлить арест

Басманный районный суд начал рассмотрение вопроса о продлении ареста четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что 20 августа рассматриваются ходатайства о продлении ареста Алишеру Касимову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Исроилу Исломову.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

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16 августа предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридуни ужесточили обвинение. Им добавили статью об участии в террористической организации.

Ранее сообщалось, что Таджикистан передал России данные по теракту в «Крокусе».