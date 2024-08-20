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Россиян призвали не оставлять собак привязанными у магазинов

Зоозащитник Сафонова: оставленных у магазинов собак очень часто крадут

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Depositphotos

В России часто крадут собак, которых хозяева привязывают у магазинов. На днях такой случай произошел в Подмосковье, где злоумышленник украл кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Собаки в этом схожи с маленькими детьми, поэтому оставлять их без присмотра опасно, рассказала 360.ru директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

Приученный питомец никуда не уйдет и будет ждать хозяина, однако высока опасность, что его уведут, а владелец, делающий покупки, этого не заметит.

«Это плохо, потому что собака — это как маленький ребенок. Мы же не оставляем грудных детей без присмотра на улице», — пояснила специалист.

По ее мнению, если с собакой в магазин не пускают, лучше будет оставить ее дома. Важно учитывать, что для нее будет стрессом любая нестандартная ситуация, в том числе ожидание в одиночестве в незнакомом месте.

Кроме того, Сафонова призвала сделать для собаки адресник, а лучше – чип или GPS-трекер для отслеживания, чтобы в случае потери ее можно было отыскать. Однако идеальным вариантом будет такое поведение, при котором питомец не будет попадать под угрозу исчезновения.

«Потому что жизнь собаки полностью зависит от вас, надо думать об этом», — заключила зоозащитница.

Ранее мужчина в России украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт.

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