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В Госдуме отправку алиментщиков в зону СВО назвали новой мерой поддержки

Депутат Милонов: уклонявшиеся от алиментов мужчины получат шанс в зоне СВО

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Злостные должники по алиментам могут получить шанс и исправить ситуацию, отправившись в зону проведения спецоперации по контракту. Благодаря этому они поддержат свои семьи и снова станут уважаемыми людьми, заявил 360.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Нарушающие закон об алиментах мужчины, зачастую не имеют работы и именно это говорят, когда к ним приходят судебные приставы, отметил парламентарий.

«Можно предложить им достойную работу, которую они могли бы действительно выполнять», — заявил он.

Отправлять на службу он предложил нарушителей, которые задолжали своим детям уже большие суммы, так как из-за долга в 50 тыс. рублей уголовного преследования не предусмотрено. А вот те, кто не платит по 5-10 лет, оставляет своего ребенка жить «впроголодь», так как семьям зачастую не хватает денег на еду и одежду. В этом случае военная служба поможет таким мужчинам помочь семьям и снова стать уважаемыми людьми, убежден Милонов.

Он призвал узаконить службу по контракту, подчеркнув, что «это ни в коем случае не наказание», а мера поддержки павшим людям, которая поможет им стать полезными своим детям.

Юристы до этого объяснили, что военная служба не освобождает отцов от выплаты алиментов. Причем размер выплат на детей не зависит от того, где и как мужчина получает доход: как клерк в офисе или как участник СВО. Подробнее о том, как получить алименты с участника СВО – в материале «Газеты.Ru».

Российский бизнесмен ранее подал на банкротство из-за огромного долга по алиментам.

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