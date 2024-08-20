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В Таганроге подростки издевались над школьницей и пытались стащить с нее одежду

В Таганроге ищут школьников, которые поставили девушку на колени и унижали

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«Новости Таганрога»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Новости Таганрога»

Подростки из Таганрога сняли видео во время унижения сверстницы. Об этом сообщает Telegram-канал Donnews.

Инцидент произошел в микрорайоне Каменка. По данным источника, более пяти школьников сначала издевались над девушкой, после чего попытались стащить с нее одежду. На кадрах с места инцидента заметно, что сверстники обступили пострадавшую, один из нападавших ударил стоящую на коленях девушку. Известно, что подростки сами опубликовали материал в социальных сетях.

По данным Rostov.aif.ru, на видео не попало то, как школьницу несколько раз ударили электрошокером и били ногами.

На ситуацию обратили внимание в администрации. По словам руководителя пресс-службы муниципалитета Елизаветы Куповых, правоохранители уже установили личности большинства участников.

«Органы системы профилактики уже проводят необходимую работу», – поделилась Куповых.

На данный момент следователи региона проводят проверку. По результатам мероприятия примут процессуальное решение.

Ранее россиянин прижигал ногу знакомого с инвалидностью зажженной сигаретой и пытал его током.

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