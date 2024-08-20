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Липчанка решила прикурить сигарету от газовой плиты и попала в реанимацию с ожогами

В Липецке женщина попала в реанимацию, прикурив сигарету от газовой плиты

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Липецке 53-летняя женщина решила прикурить сигарету от газовой плиты и оказалась в реанимации с ожогами. Об этом со ссылкой на заведующего ожоговым отделением медицинского учреждения сообщает Good48.ru.

По информации издания, женщина подкурила сигарету от конфорки газовой плиты, и на ней загорелась одежда. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у женщины ожоги 20% тела, повреждения получили голова, лицо, руки, шея и туловище. Кроме того, пострадавшая получила серьезную термическую травму дыхательных путей. Липчанку поместили в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.

До этого трехлетний мальчик попал в реанимацию, упав в костер в Ленобласти. Ребенок споткнулся о строящуюся дорожку и упал прямо в огонь — его пришлось доставать из пламени. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра.

Ранее в Саратовской области на пятилетней девочке во время игры загорелась одежда.

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