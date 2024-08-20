Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмине одобрили дополнение механизма заключения контрактов на СВО для подсудимых

Кабмин поддержал проект о приостановке процессов для участников СВО

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство поддержало проект закона Верховного суда РФ, предусматривающий дополнение механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Документ предполагает приостановку судебного производства с его последующим прекращением по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Вооруженными силами РФ не только на стадии следствия, но и на стадии суда.

Подобные изменения потребуют внесения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас нормами указанного федерального закона не предусмотрена возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми.

Отмечается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания.

13 августа Верховный суд предложил освобождать контрактников от уголовной ответственности. До этого в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися с СВО осужденными.

Ранее суд освободил от наказания осужденного, участвующего в СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами