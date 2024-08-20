Приезжий совершил разбойное нападение на москвича, который хотел досуга с девушкой

В Москве правоохранители задержали временно проживающего в городе мужчину по подозрению в разбойном нападении на местного жителя. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Потерпевший разместил в сети объявление о поиске спутницы для совместного времяпрепровождения. Злоумышленник связался с мужчиной и предложил ему помощь в его запросе, а чтобы обсудить детали, приехал по месту жительства последнего. Там приезжий, угрожая ножом, забрал у москвича 30 тысяч рублей наличных и скрылся.

Мужчина оперативно обратился в МВД.

«Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и быстро вышли на след нападавшего. Им оказался 27-летний мужчина, временно проживающий в столице», — рассказали правоохранители.

Задержанный признался, что потратил деньги. В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Разбой» УК РФ. За данное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Сыктывкаре задержали мужчину, который издевался над инвалидом и ограбил его.