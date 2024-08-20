Россиянин откусил ухо знакомому и помирился с ним, оплатив его лечение

Житель Свердловской области подрался со знакомым и откусил ему часть уха, сообщает «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на решение городского суда.

В конце прошлого года пострадавший пригласил к себе домой гостей на день рождения супруги, но один из пришедших быстро опьянел и поссорился с хозяином квартиры.

По версии следствия, 26-летний мужчина ударил жертву стеклянной бутылкой по голове, а затем откусил у оппонента фрагмент ушной раковины. Нападавшего обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

«В качестве компенсации вреда пострадавший просил взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей. Восстановление же уха обойдется в сумму свыше 300 тысяч рублей», — отметили в суде.

Но в итоге потерпевший и обвиняемый помирились, и уголовное дело было прекращено. На восстановление ушной раковины уралец отдал своему знакомому 318 тыс. рублей.

Ранее россиянин прокусил ухо мужчине в очереди за фастфудом.