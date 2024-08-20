Подростки распылили газ из баллончика на третьеклассника в Петербурге

В Петербурге группа подростков возле дома распылила на третьеклассника газ из баллончика. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 августа возле одного из домов на Лиственной улице. Неизвестные подростки распылили на девятилетнего мальчика газ из перцового баллончика.

За медицинской помощью в результате произошедшего третьеклассник не обращался. Его 44-летний отец обратился в полицию по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого шестеро молодых людей напали с перцовым баллончиком на детей-квадроберов в Новосибирске. Пострадавшие стали просить о помощи, после чего к ним подошла женщина и дала воды, чтобы промыть глаза.

Ранее в петербургской электричке люди едва не задохнулись из-за распыленного перцового баллончика.