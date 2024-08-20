В Домодедово опоздавший на свой рейс пассажир залез в багажный отсек другого самолета

Опоздавший на свой рейс пассажир залез в багажный отсек самолета авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 19 августа 41-летний мужчина собирался вылетать из Москвы в Новокузнецк, но на посадку не успел. Тогда пассажир решил любой ценой проникнуть на борт Airbus A321.

Россиянин притворился чемоданом и попал в багажный отсек самолета, который готовился к вылету в Норильск. Однако все же был замечен и остался в столичном аэропорту. Как оказалось, интересовавший его рейс к тому моменту уже больше часа находился в небе.

В итоге нарушителя передали правоохранителям, а рейс Москва — Норильск вылетел с задержкой на час из-за дополнительной проверки.

Ранее в нише шасси самолета, приземлившего в парижском аэропорту, нашли едва живого мужчину.