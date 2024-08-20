Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы 20 августа рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства назначено на 12:00.

Речь идет об Алишере Касимове, а также отце и двух братьях Исломовых.

16 августа Басманный суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.

19 августа меру пресечения продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении, позднее еще нескольких.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».