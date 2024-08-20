Врачи рассказали россиянам, какие грибы нужно есть для укрепления здоровья

Грибы в питании по принципу тарелки могут попасть в зону овощных и растительных продуктов. В них очень много белка, а полезнее всего есть их в высушенном виде, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

По словам врача, полезно добавлять одну щепотку высушенных грибов весом в 15-120 грамм в овощные супы, салаты. В них содержится от 2 до 3,5 грамм белка, витамин D2, витамины группы B, каротиноиды, пищевые волокна. При этом почти нет жиров и углеводов, что делает их диетическим продуктом.

«Это хорошо, полезно для кишечника, для похудения. Для липидного профиля, сердечно-сосудистой системы. Калорийность вообще там смешная. Максимум 15-20 килокалорий», — отметила Дианова.

Однако также в грибах содержится хитин — он препятствует попаданию в организм витаминов и полезных веществ. Поэтому их следует варить, перемалывать и хорошо пережевывать, а лучше готовить в виде супа-пюре — так они будут лучше усваиваться.

Нельзя есть грибы людям с подагрой, так как они будут усиливать боль из-за накопления в теле тофусов, предупредила врач. Она также призвала не покупать грибы с рук, особенно маринованные или соленые — в них может содержаться возбудитель ботулизма.

Напомним, специалисты считают белые грибы и вешенки максимально богатыми витаминами. По их словам, они содержат в своем составе и пребиотики, благотворно влияющие на работу кишечника, а также клетчатку, которая улучшает пищеварение за счет усиления перистальтики кишечника, снижает уровень глюкозы в крови.

Юристы ранее предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов.