На нефтебазе в Ростовской области загорелись 20 цистерн с дизтопливом

Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал РИА Новости, что на нефтебазе в Пролетарске горят около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом.

«На нефтебазе всего 74 емкости по 5 тысяч кубов. Горит сейчас около 20 емкостей», — поделился Горнич.

Он добавил, что площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался из-за падения обломков сбитого беспилотника. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в ходе тушения пожара на складе дизельного топлива в городе Пролетарске Ростовской области пострадали 18 спасателей, пять из них находятся в реанимации.

По словам Голубева, всего в больницу обратился 41 пожарный, однако госпитализация понадобилась не всем.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.