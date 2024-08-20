Россиянам рассказали о самых полезных яблоках

Самыми полезными являются яблоки, выращенные на своем садовом участке, потому что их меньше обрабатывают химией. Об этом Pravda.Ru рассказал агроном-плодоовощевод Николай Зайцев.

По его словам, в таких яблоках также накапливается больше биологически активных веществ и витаминов.

«Если яблочко магазинное красивое — оно находится в идеальных условиях практически, у него все есть: питание, свет, вода. <...> А у своего яблочка часто за деревом не так хорошо следят, как в промышленном саду, соответственно, жизнь у него сильно тяжелее — отсутствие должной обрезки, отсутствие подкормок, отсутствие обработки от вредителей, от болезней. И это ухудшает немножечко жизнь. И чем хуже жизнь у дерева, да и у любого растения, тем больше оно накапливает биологически активных веществ», — уточнил Зайцев.

На пользу плодов также указывает наличие потемнений или червоточин, продолжил эксперт. Он отметил, что насекомые будут есть только полезные яблоки, которые не так часто обрабатывали химикатами.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярное употребление яблок не только помогает работе кишечника, но и играет роль в профилактике онкологических заболеваний.

Ранее в Роскачестве рассказали о пользе яблок для здоровья.