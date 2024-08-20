Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема витаминов

Витамины нельзя принимать без консультации врача, потому что они могут навредить здоровью человека. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

«Часто я слышу: «осенью нужно пить витамины»; «для весны характерен авитаминоз», и так далее. Но есть ли их недостаток или нет, должен показать соответствующий анализ, а не спонтанное желание конкретного человека применить добавку», — сказал эксперт.

По его словам, избыток витаминов вреден для организма. Так, гипервитаминоз может привести к аллергическим реакциям, зуду, сыпи, проблемам с пищеварением и другими расстройствами, подчеркнул Каневский.

Исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что витамин D и Омега-3 все еще в тренде, но жители России стали обращать внимание и на относительно новые БАДы — коэнзим Q10 и ацетил-глутатион. С января по май 2024 года люди покупали на 70% больше витаминов, на 95% — рыбьего жира и омега-3, на 80% — добавок с содержанием микро- и макроэлементов, чем за аналогичный период в прошлом году. Абсолютный лидер по количеству продаж — витамин D.

Ранее врач развеял миф о том, что в межсезонье нужно больше употреблять витамина С.