Врач рассказала о неожиданной пользе яблок для здоровья

В яблоках содержится антиоксидант кверцетин, способный улучшить работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При этом она уточнила, что некоторая польза будет зависеть и от вида яблок. Так, например, в желтых и красных яблоках содержится больше бета-каротина, предшественника витамина А.

«В зеленых яблоках много кислоты, улучшающей метаболические процессы и способствующей похудению. Поэтому они идеально подходят тем, кто сидит на диете, а также людям с инсулинорезистентностью», — отметила Соломатина.

В любых яблоках также есть витамин С, который также хорошо работает в группе с другими антиоксидантами, потому что защищает их от разрушения, как и они его, отметила врач. Она советует употреблять яблоки с кожурой, потому что именно под ней больше всего полезных веществ. Предварительно фрукты важно помыть горячей водой, почистить щеткой и протереть полотенцем, заключила эксперт.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярное употребление яблок не только помогает работе кишечника, но и играет роль в профилактике онкологических заболеваний.

Ранее в Роскачестве рассказали о пользе яблок для здоровья.