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Россиян предупредили о повышении цен на такси в сентябре из-за новых правил

Союз пассажиров: в сентябре цены на такси могут вырасти из-за новых требований

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Алексей Никольский/РИА Новости

В сентябре цены на такси в России могут вырасти, так как в силу вступят новые требования к страхованию перевозчиков. Перед принятием соответствующего закона нужно было проанализировать, как это отразится на стоимости перевозок, отметил в беседе с RT председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

По мнению эксперта, само по себе страхование ответственности перевозчика перед пассажирами – это нужна мера, так как сегодня пассажиры других видов транспорта в случае ДТП могут рассчитывать на выплаты по таким полисам. Все машины должны иметь полис ОСАГО, подчеркнул он.

«И по полису ОСАГО тоже есть ответственность перед пассажирами в случае ущерба здоровью вследствие дорожно-транспортного происшествия», — отметил эксперт.

В рамках ОСАГО можно было увеличить ответственность перевозчика перед пассажирами, а не вводить два отдельных полиса. Сделать все можно было так, чтобы новые меры не сильно отразились на стоимости услуг.

«К сожалению, есть опасения, что новый вид страхования, если он так и останется обязательным с 1 сентября, станет одним из факторов роста цен на такси. Важно проанализировать опыт этого вида страхования в других видах транспорта», — убежден Янков.

В целом введение новых правил можно было отложить, сначала проанализировав как страхование изменит стоимость услуг перевозчиков. Возможно, что увеличение выплат пассажирам по ОСАГО было более эффективной мерой, заключил председатель Союза пассажиров.

Напомним, в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра и выполнении других требований. Сообщалось, что большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили необходимые документы для работы с сентября и не смогут выйти на работу.

В России ранее заявили о нарастающем дефиците водителей такси.

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