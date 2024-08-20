Россиянам рассказали, как подготовить иммунитет к началу осени

В августе стоит восстановить водный баланс, чтобы укрепить иммунитет и улучшить общее состояние здоровья перед началом осени. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Так, чтобы восполнить уровень жидкости в организме и насытить его витаминами, рекомендуется пить полезные чаи.

«Конец лета — время, когда можно пить травяные чаи с тем, что есть на грядке. Например, малиновый, смородиновый, черничный, голубичный. Если у вас есть, можно пить медицинскую ромашку. В чай стоит добавить и, например, имбирь, эхинацею», — отметил Еделев.

Эксперт также посоветовал сократить потребление алкоголя и табака, потому что они могут ослабить иммунную систему. Благоприятное воздействие на нее, по его словам, оказывают тренировки на свежем воздухе, а также правильный режим сна. Перед сном он советует проводить время за книгой или медитацией, а спать — с открытыми окнами, чтобы воздух в помещении был свежим.

Ученые Йоркского университета святого Джона до этого говорили, что употребление ультра-обработанных продуктов и напитков с большим количеством жиров, соли и сахара может вызвать сбои в работе кишечного микробома и ослабить иммунитет.

Ранее ученые нашли связь между заболеваниями обмена веществ и иммунитета.