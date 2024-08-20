Момент удара током школьника, забравшегося на вагон поезда во Владивостоке, попал на видео

Момент удара током мальчика, который забрался на вагон поезда во Владивостоке и получил травму, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Vtoryak.vdk.

На кадрах с места происшествия видно, как один мальчик бежит по крыше вагона, а второй в это время также залезает на него и следует за первым. В какой-то момент школьник, шедший первым, поднимает руку, и его ударяет током. На видео видно яркую вспышку.

Инцидент произошел 19 августа. 12-летний мальчик залез на вагон грузового поезда, где получил разряд током от контактной сети. Пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение, подробности его состояния не уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее в Ленобласти сварщик запутался в проволоке во время работы и получил удар током.