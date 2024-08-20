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Момент удара током школьника, забравшегося на вагон поезда во Владивостоке, попал на видео

Во Владивостоке момент удара током школьника на вагоне поезда попал на видео

Момент удара током мальчика, который забрался на вагон поезда во Владивостоке и получил травму, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Vtoryak.vdk.

На кадрах с места происшествия видно, как один мальчик бежит по крыше вагона, а второй в это время также залезает на него и следует за первым. В какой-то момент школьник, шедший первым, поднимает руку, и его ударяет током. На видео видно яркую вспышку.

Инцидент произошел 19 августа. 12-летний мальчик залез на вагон грузового поезда, где получил разряд током от контактной сети. Пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение, подробности его состояния не уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее в Ленобласти сварщик запутался в проволоке во время работы и получил удар током.

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