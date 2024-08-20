Стало известно, сколько россиян помогают нуждающимся

Большинство (84%) россиян помогают нуждающимся людям, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,5 тыс. человек.

Так, 48% из них стараются помогать деньгами, они переводят деньги в благотворительные фонды, больницы, церкви, а также помогают финансово тем, кто пережил стихийные бедствия или попал в другую беду. Еще 22% стараются передавать нуждающимся продукты, одежду, личные вещи, средства гигиены и так далее.

«Нам с мужем по 70 лет, стараемся помогать детям, детским домам, передаем им одежду, обувь, вещи, которые нужны», — поделилась участница опроса.

14% ответили, что помогают нуждающимся морально. Например, бесплатно консультируют тех, кто попал в беду. 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что оказывают помощь не только нуждающимся людям, но и бездомным животным. Оставшиеся 13% сообщили, что не помогают никому, кроме друзей и родных, потому что считают это неблагодарным делом.

Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский до этого говорил, что некоторые бывшие в употреблении и уже ненужные вещи можно продать или подарить. Перед этим товары нужно отмыть и продезинфицировать, подчеркнул эксперт.

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