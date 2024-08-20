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Врио главы Хабаровского края сообщил о срыве сроков строительства ВПП в аэропорту Охотска

Демешин: в Хабаровском крае сорвали сроки строительства ВПП в аэропорту Охотска

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о срыве сроков строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Охотска в своем Telegram-канале.

Демешин подчеркнул, что аэропорт Охотска является важнейшим транспортным узлом для всего Хабаровского края.

«Люди жалуются на затягивание сроков, и их жалобы справедливы. Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, в начале сентября будет определён новый. Эту работу мы обязательно завершим», — отметил глава региона.

Он выразил надежду, что вопрос с ВПП будет решен уже в 2025 году. Металлическую полосу необходимо сделать всесезонной, более протяженной и в бетонном исполнении. На эти цели были выделены федеральные средства в размере 3,7 млрд рублей. Новая ВПП сможет принимать все виды пассажирских самолетов авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании.

В правительстве края уточнили, что новый конкурс на поиск подрядчика будет проведен до 3 сентября.

До этого министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что Минтранс обсуждает идею повышения аэронавигационных сборов.

Ранее в Сыктывкаре прилетевший из Сочи самолет ударился хвостом о посадочную полосу.

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