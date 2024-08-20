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Более 80% россиян признались, что разговаривают сами с собой

«КП»: 84% россиян признались, что разговаривают сами с собой

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Freepik.com

Большинство (84%) россиян разговаривают сами с собой. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне недавнего открытия ученых о том, что такие разговоры — признак высокого IQ. В опросе приняли участие 5,5 тыс. человек.

Часть респондентов уточнили, что они также разговаривают с домашними животными, комнатными растениями или техникой, например с плитой или стиралкой.

«Я люблю поговорить сам с собой, мысли вслух помогают собраться, сконцентрироваться на чем-то, решить проблему», — отметил участник опроса.

Оставшиеся 16% ответили, что они не разговаривают с собой. Некоторые из них уточнили, что считают это занятие очень странным.

18 августа психологи назвали признаки, которые могут указывать на высокий коэффициент интеллекта (IQ) человека. Среди прочего специалисты указали любовь к чтению, беспорядок, разговоры с самим собой и ночной образ жизни. В частности, по словам специалистов, беседы с самим собой могут положительно влиять на уверенность, внимательность и улучшать память, а жизнь в беспорядке может указывать на нестандартное мышление.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят в отпуске на развлечения.

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