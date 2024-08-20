Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков украинских беспилотников загорелось дизельное топливо на промышленных складах, составляет 10 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.

«Площадь возгорания — 10 тыс. квадратных метров, горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — заявил он.

По словам Горнича, четыре самолета Ил-76 задействуют для тушения пожара в Пролетарске.

«Жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — объяснил глава администрации.

Также чиновник сообщил, что на тушение направлены уже более 500 пожарных.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Позднее стало известно, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Ранее свыше 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров.