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Пенсионерка подожгла автомобиль соседей, устав от шума из-за ремонта в их квартире

В Красноярске женщина подожгла автомобиль соседей из-за шума в их квартире

Жительница Красноярска устала от вечного ремонта в квартире соседей и подожгла их машину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Автомобиль «Хонда» вспыхнул в ночь на 19 августа во дворе жилого дома на Молодежном проспекте. Огонь заметил и потушил местный житель. Ущерб от пожара составил 7500 рублей.

Правоохранители, прибывшие на место, установили, что причиной возгорания стал поджог. Они также изучили запись с камеры видеонаблюдения и нашли поджигательницу. Ею оказалась 60-летняя соседка владельца машины.

Женщина призналась, что конфликтует с соседями из-за шума от ремонтных работ в их квартире, который ее сильно раздражает. В день поджога она выпила и решила отомстить нарушителям своего спокойствия.

Теперь за умышленный поджог автомобиля своих соседей женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мстительница находится под подпиской о невыезде.

Ранее пожарного отправили под суд за серию поджогов соседских домов и машин.

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