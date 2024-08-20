В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Смирнов призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил врио губернатора.

До этого ракетная опасность в Курской области объявлялась 19 августа в 23:07 (мск). В 00:31 20 августа сигнал ракетной опасности был отменен.

Утром 20 августа министерство обороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Крыма.

19 августа в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинский беспилотник влетел в окно детского сада. Из-за близости к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».