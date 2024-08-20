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Назван регион Земли, который скоро станет непригодным для жизни

FP: изменения климата превратят Ближний Восток в непригодный для жизни

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University of Haifa

Аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук утверждают, что изменения климата сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Свои выводы они описали в статье для Foreign Policy.

Эксперты из США отметили, что во многих странах региона наблюдаются аномально высокие температуры, совпадающие с периодом хаджа у мусульман. Это уже сказывается на жизни людей Ближнего Востока.

В статье подчеркивается, что текущие климатические условия представляют серьезную угрозу, и это лето стало особенно тяжелым для региона, последствия которого могут затронуть весь мир.

Аналитики предостерегают, что постоянная жара приведет к значительным проблемам, включая засухи и нехватку воды, что может вызвать обезвоживание и распространение болезней.

«Многие жители этого региона могут искать убежище в Европе», — заключили Бури и Кук.

Тем временем европейские ученые заявили, что изменение климата усилило разрушительные пожары. В исследовании подчеркивается, что анализ лесных пожаров проводился с марта 2023 года по февраль 2024 года. В Канаде и Амазонии возгорания почти наверняка были вызваны изменением климата. По данным ученых, вероятность этого составляет более 99%.

Ранее сточные воды с отходами стали новой политической проблемой Европы.

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