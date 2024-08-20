Назван регион Земли, который скоро станет непригодным для жизни

Аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук утверждают, что изменения климата сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Свои выводы они описали в статье для Foreign Policy.
Эксперты из США отметили, что во многих странах региона наблюдаются аномально высокие температуры, совпадающие с периодом хаджа у мусульман. Это уже сказывается на жизни людей Ближнего Востока.
В статье подчеркивается, что текущие климатические условия представляют серьезную угрозу, и это лето стало особенно тяжелым для региона, последствия которого могут затронуть весь мир.
Аналитики предостерегают, что постоянная жара приведет к значительным проблемам, включая засухи и нехватку воды, что может вызвать обезвоживание и распространение болезней.
«Многие жители этого региона могут искать убежище в Европе», — заключили Бури и Кук.
Тем временем европейские ученые заявили, что изменение климата усилило разрушительные пожары. В исследовании подчеркивается, что анализ лесных пожаров проводился с марта 2023 года по февраль 2024 года. В Канаде и Амазонии возгорания почти наверняка были вызваны изменением климата. По данным ученых, вероятность этого составляет более 99%.
Ранее сточные воды с отходами стали новой политической проблемой Европы.