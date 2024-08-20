Гладков заявил о победе в «битве за урожай» в Белгородской области

Аграрии Белгородской области завершили сбор пшеницы и ячменя. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Белгородская область завершила уборку пшеницы, ячменя, намолотили более двух миллионов тонн», — сказал он.

В связи с этим он поздравил местных аграриев.

Чиновник также заявил, что слова «битва за урожай» в сегодняшних прифронтовых условиях приобрели совсем другое значение.

«Действительно битва, зачастую с угрозой для жизни, но в битве мы победили», — добавил он.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Белгородской области закрыли въезд в еще пять сел и поселков по просьбе жителей этих населенных пунктов.

15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что Россия начнет продавать зерно из госфонда.