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Украинцы обещали $2000 россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

РИА Новости: СБУ обещала $2000 россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

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Shutterstock

Осужденная за попытку поджога пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области Валерия Зотова получила предложение от представителя СБУ о выплате 2 тысяч долларов за совершение этого преступления, Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить 2 тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания», — рассказал источник агентства.

Также он отметил, что по заданию представителя СБУ девушка собирала различную информацию, включая данные о местоположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, а также делала фотографии окрестностей, за что ей выплачивали вознаграждение.

Размер полученных средств не уточняется.

Накануне сообщалось, что верховный суд России отказался отменять приговор жительнице Ярославской области Валерии Зотовой, которая отбывает наказание в виде шести лет лишения свободы за покушение на теракт.ъ

Зотову задержали в феврале 2023 года за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха при помощи коктейля Молотова. Она осуществила попытку совершить теракт через некоторое время после того, как с ней связались неизвестные, которые представлялись сотрудниками Службы безопасности Украины.

Адвокат Зотовой утверждала, что на исход дела повлияли нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодексов, и просила отменить приговор. Суд оснований для этого не нашел.

Ранее мужчина сжег памятные венки в пламени Вечного огня и попал на видео.

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