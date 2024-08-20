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Исследование выявило, что большая часть армянских коньяков в РФ опасна

«Антиконтрафакт»: почти 90% армянских коньяков в России небезопасны

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Почти 90% армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

В исследовании задействовали 200 образцов алкогольного напитка более чем 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Коньяк приобретался в федеральных торговых сетях, после чего его передавали на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Согласно результатам работы, в 177 образцах напитка были найдены нарушения. Также почти половину экземпляров изготовили из спирта невиноградного происхождения.

По итогам исследования «Антиконтрафакт» направил обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль. В них ассоциация попросила принять дополнительные меры по контролю за ввозимой в страну продукцией.

До этого Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. В случае принятия акта импортерам контрафакта будет угрожать до 300 тыс. рублей штрафа, а также до трех лет принудительных работ либо лишения свободы.

Ранее россиянам назвали причину осеннего скачка цен на водку.

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