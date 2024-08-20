Совладельцу заводов «Русский север» и «Родник и К» ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Совладельца предприятий обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Теперь, по данным собеседника агентства, Беспалова также подозревают в содействии террористической деятельности.

«Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — сказал источник.

Из материалов дела следует, что предприниматель признал вину во взяточничестве. Также он содействовал следствию и просил о досудебном порядке рассмотрения дела. Защита при этом попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, однако прокуратура его не утвердила.

По информации агентства, показания совладельца ликеро-водочных заводов помогли собрать доказательную базу по делу владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, которого обвиняют в преступлении террористической направленности.

Беспалов проходит по делу Черняка о финансировании терроризма. В России украинского предпринимателя обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины средствами от продажи водки «Хортица», «Мороша» и «Первак», производимых на «Роднике и К».

В июле 2023 года суд в Москве арестовал Беспалова и его коллегу Андрея Лазутина.

Ранее в РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Черняком.