Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совладельцу заводов «Русский север» и «Родник и К» ужесточили обвинение

ТАСС: совладельцу ликеро-водочных заводов Беспалову ужесточили обвинение

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Совладельца предприятий обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Теперь, по данным собеседника агентства, Беспалова также подозревают в содействии террористической деятельности.

«Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — сказал источник.

Из материалов дела следует, что предприниматель признал вину во взяточничестве. Также он содействовал следствию и просил о досудебном порядке рассмотрения дела. Защита при этом попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, однако прокуратура его не утвердила.

По информации агентства, показания совладельца ликеро-водочных заводов помогли собрать доказательную базу по делу владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, которого обвиняют в преступлении террористической направленности.

Беспалов проходит по делу Черняка о финансировании терроризма. В России украинского предпринимателя обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины средствами от продажи водки «Хортица», «Мороша» и «Первак», производимых на «Роднике и К».

В июле 2023 года суд в Москве арестовал Беспалова и его коллегу Андрея Лазутина.

Ранее в РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Черняком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами