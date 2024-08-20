Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» решили не обжаловать продление ареста

Фигуранты уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября. Об этом со ссылкой на электронную картотеку судов Москвы сообщает РИА Новости.

В карточках, касающихся исполнителей теракта Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни, указано, что решение Басманного суда столицы вступило в силу.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

Ранее стало известно о долгах фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».