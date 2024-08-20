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Ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Камчатке

«Известия»: ученый Гаврилов рассказал о возможном землетрясении на Камчатке

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Shutterstock

Сильное землетрясение, которое произошло на Камчатке 18 августа, может быть предвестником более мощного сейсмического события магнитудой 8. Об этом сообщил газете «Известия» Валерий Гаврилов, заведующий лабораторией комплексного мониторинга сейсмоактивных сред Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и научно-исследовательской лаборатории изучения экстремальных явлений Камчатки КамГУ.

«Вероятность более сильного землетрясения сейчас высока. Прошедшее событие имело магнитуду 7, и мы ожидаем землетрясение магнитудой выше 8. Разница между этими уровнями составляет более 30 раз, что очень существенно», — рассказал Гаврилов.

Пор его данным, на Камчатке такие мощные землетрясения происходят примерно раз в 55 лет, последнее случилось в 1952 году и вызвало цунами.

Ученые сделали свой прогноз на основе уникальной системы мониторинга, использующей данные из скважин глубиной до 1 тыс. м. Это позволяет значительно уменьшить влияние шумов на датчики и получить более точные результаты.

Одной из скважин находится в районе разломов Авачинского залива, где часто возникают землетрясения. Заполненные водой, они позволяют отслеживать изменения влажности породы, что помогает в предсказаниях. Специалисты также используют другие методы контроля состояния земной коры для проверки своих данных.

Благодаря этой методике ученые смогли в декабре 2023 года предсказать сильное землетрясение на Камчатке и за 10 дней до 18 августа объявили самый высокий уровень опасности.

«Сейсмическая обстановка сейчас сложная», — добавил Гаврилов. Он напомнил, что Авачинский залив — зона сейсмической активности, которая уже готова к мощному землетрясению.

Произошедшее 18 августа может быть сигналом о более сильном событии. Исследования показывают, что в 30% случаев на Курило-Камчатской дуге перед сильными землетрясениями происходят форшоки. Это не учли японцы в 2011 году, когда после землетрясения магнитудой 7,5 произошло мощное событие магнитудой 9,1.

Ранее сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки.

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