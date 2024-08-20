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В Винницкой области Украины прогремели взрывы

В Винницкой области Украины раздались громкие взрывы

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Reuters

В Винницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Добрый вечер, мы из Винницы».

Около 23:10 мск появилась информация о приближении к области беспилотных летательных аппаратов. Спустя 20 минут в регионе была объявлена воздушная тревога. Население призвали не поддаваться панике, соблюдать осторожность и не подходить к окнам.

Затем в области стали работать системы противовоздушной обороны. В городе Тульчин раздались громкие взрывы.

До этого сообщалось, что в Киевской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.

Накануне стало известно, что несколько объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получили повреждения в результате взрывов.

18 августа министерство энергетики Украины сообщило об атаке дрона на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что в результате удара на объекте произошел пожар.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.

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