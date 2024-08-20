Химик объяснил, как не попасть на уловки маркетологов при покупке БАДов против простуд

Рынок нутрицевтиков насыщен БАДами для укрепления иммунной системы. Умение отличить действительно полезные из них от «пустышек» крайне важно. В добавки, полезные для иммунного ответа, могут входить некоторые витамины, кислоты, пребиотики и пробиотики, рассказал «Газете.Ru» кандидат наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Важно отметить, что пробиотики и пребиотики выполняют разные функции. Пробиотики это живые микроорганизмы, преимущественно бактерии, которые колонизируют кишечник и поддерживают его здоровую микрофлору. Пребиотики — это неперевариваемые пищевые компоненты, стимулирующие рост и активность полезных бактерий в кишечнике. Оба вида добавок работают на поддержку и улучшение кишечной микрофлоры и иммунных реакций», — объяснил он.

Пребиотики, например, инулин, фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды, резистентный крахмал и ксилоолигосахариды, могут входить в состав БАДов или поступать в организм с обычной пищей. Инулин, содержащийся в цикории, артишоках, чесноке, луке и бананах, способствует росту бифидобактерий и лактобацилл, которые считаются полезными для кишечника и могут укреплять иммунную систему.

«Фруктоолигосахариды есть в бананах, чесноке, луке и спарже. Они также способствуют улучшению кишечного здоровья и усилению иммунного ответа. Галактоолигосахариды, содержащиеся в материнском молоке и ряде продуктов, добавляют в БАДы для развития полезной микрофлоры и укрепления иммунитета», — сказал Дорохов.

Резистентный крахмал есть в зеленых бананах, цельнозерновых продуктах и овсе. Этот БАД ферментируется микрофлорой толстой кишки, благодаря чему в ЖКТ возникают короткоцепочечные жирные кислоты, уменьшается воспаление, поддерживаются ключевые иммунные функции. Ксилоолигосахариды, получаемые из ксилана, увеличивают численность полезных бактерий, таких как бифидобактерии, положительно влияя на иммунитет. Укрепление иммунной системы с помощью пробиотиков и пребиотиков, поддерживающих здоровье кишечника, представляет собой перспективное направление, особенно в контексте профилактики инфекций и поддержания эффективного иммунного ответа.

«В БАДах содержатся жиро- и водорастворимые органические вещества, известные как витамины. Не все из них влияют непосредственно на иммунитет, но некоторые действительно помогают его укрепить. Так, витамин C широко известен своими иммуностимулирующими свойствами — он активизирует производство лейкоцитов, играющих ключевую роль в защите организма от патогенов. Витамин D имеет особое значение в регуляции иммунных реакций и снижении воспалительных процессов, а селен выполняет функцию антиоксиданта, защищая клетки от оксидативного стресса и поддерживая иммунные механизмы. Цинк (Zn) — важный микроэлемент для поддержания оптимальной работы иммунной системы в контексте борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями. Селен (Se) выполняет функции антиоксиданта, защищая клетки от оксидативного стресса и поддерживая иммунные механизмы», — рассказал эксперт.

БАД эхинацея, несмотря на некоторую спорность научных данных о ее долгосрочной эффективности, также считается перспективным средством для модуляции иммунной функции.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морепродуктах, например, в рыбьем жире, способствуют снижению воспалительных процессов, профилактике хронических заболеваний и поддержанию адекватного иммунного ответа.

«Следует учитывать, что эффективность ряда рекламируемых маркетологами добавок не подтверждена надежными научными исследованиями. Например, такие популярные компоненты БАДов, как коллоидное серебро и экстракт грейпфрута, могут быть не только бесполезными, но и потенциально вредными. Экстракты зеленого чая и алоэ вера, несмотря на наличие в них антиоксидантов, также не обладают однозначными доказательствами своей эффективности в укреплении иммунной системы. К этому же списку можно отнести и экстракты грибов, таких как шиитаке и рейши, чья польза в контексте иммунной поддержки также остается под вопросом», — подчеркнул химик.

Важно учитывать, что диета, богатая разнообразными пищевыми волокнами, витаминами и пробиотиками, сама по себе способствует здоровью кишечной микрофлоры и иммунной системы.

«Добавление БАДов может быть полезным в тех случаях, когда рацион не обеспечивает достаточного количества таких веществ. Однако всегда рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом перед началом приема любых добавок, чтобы убедиться, что они подходят для актуального состояния здоровья и образа жизни», — резюмировал Дорохов.

Ранее были названы два вида грибов, содержащие максимальное количество витаминов.