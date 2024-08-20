Россиянок предупредили о первых симптомах рака яичников

Рак яичников — онкозаболевание, которое достаточно сложно обнаружить на ранней стадии. Обычно его симптоматика напоминает женщинам много других болезней. Например, внезапное похудение или частое вздутие живота можно принять за проблемы с щитовидной железой, дисбактериоз, предменструальный синдром и другие заболевания. Однако, такой симптоматикой может проявляться и рак яичников, предупредил в разговоре с «Газета.Ru» врач акушер-гинеколог, онколог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Субботин.

Он отметил, что рак яичников умело маскируется под разные «безобидные» заболевания, усыпляя бдительность пациенток. Поэтому, если подозрительные симптомы постоянно напоминают о себе, нужно разобраться в первопричине и не откладывать визит к врачу.

По словам онколога, опасность рака яичников кроется в отсутствии онконастороженности со стороны пациенток.

Онколог посоветовал в первую очередь обратить внимание на некоторые признаки недомогания.

Чувство боли и тяжести внизу живота. Обычно это слабая или тянущая боль, которая то появляется, то исчезает на время.

Вздутие живота и метеоризм. Это состояние, характерное для многих заболеваний, включая знакомый дисбактериоз, может быть связано и с раком яичников. При этом у пациенток живот не просто надувается, но становится плотным, появляется неприятная боль.

Нарушения мочеиспускания и перистальтики кишечника (частые позывы к мочеиспусканию и запоры). Эти симптомы могут быть связаны с разрастанием опухоли в яичниках и сдавливанием соседних органов — мочевого пузыря и прямой кишки.

Скопление жидкости в брюшной полости — асцит. Это состояние часто возникает при распространении метастазов по организму обычно на последних стадиях рака.

Сильная интоксикация, частые приступы тошноты, быстро наступающее чувство насыщения при уменьшенной порции еды, слабость и истощение организма — сопутствующие симптомы возможного онкозаболевания.

Чтобы сильно не переживать из-за беспокоящих симптомов, специалист порекомендовал женщинам как можно чаще проходить обследования органов малого таза. Наиболее информативными в плане диагностики рака яичников являются трансвагинальное ультразвуковое исследование (трУЗИ) и анализ крови на онкомаркер СА 125.

«Сочетание этих методов с высокой вероятностью показывает или опровергает наличие опухоли в яичниках. А в случае с онкомаркером СА 125 хочу заметить, что его концентрация в крови при раке яичников повышается более чем на 100 МЕ/мл. Для сравнения: при обычных воспалительных процессах в малом тазу или кистах яичников уровень СА 125 показывает всего 35 МЕ/мл или немного больше», — сказал Субботин.

К дополнительным вариантам диагностики рака яичников специалист отнес магнитно-резонансную томографию (МРТ) и ПЭТ/КТ — для уточнения характера опухоли: доброкачественная или злокачественная.

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