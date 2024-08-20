Названы самые частые причины бесплодия у российских мужчин

Бесплодие — это проблема, которая затрагивает не только женщин, но и мужчин. Согласно статистике, мужчины являются причиной бесплодия в 30-50% случаев. О том, какие факторы чаще всего приводят к мужскому бесплодию, «Газете.Ru» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По его словам, одной из основных причин мужского бесплодия является варикоцеле. Это расширение вен в мошонке, которое приводит к перегреву яичек и нарушению сперматогенеза.

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), такие как хламидиоз, гонорея, сифилис, также могут повредить репродуктивные органы мужчины и свести к минимуму количество и качество сперматозоидов. При крипторхизме (неопущение яичка), оно не получает достаточного питания и тепла, что может привести к нарушению сперматогенеза.

К мужскому бесплодию могут приводить и гормональные нарушения. Снижение уровня тестостерона или другие гормональные дисбалансы могут повлиять на репродуктивную функцию мужчины, отметил Богатырев.

Анатомические аномалии, такие как дефекты в строении мочеполовой системы мужчины, могут препятствовать выработке спермы или ее выведению.

Конечно, вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя, наркотиков, отрицательно влияют на качество спермы.

Стоит учитывать и профессиональные факторы. Работа с тяжелыми металлами, пестицидами, радиацией может привести к нарушениям в репродуктивной системе мужчины.

«Кроме того, к факторам, которые могут быть причиной бесплодия, относятся возраст, стресс и неправильное питание. Так, с возрастом качество спермы ухудшается, что может увеличить риск бесплодия. Постоянный стресс отрицательно влияет на гормональный фон мужчины, а это может снизить репродуктивную функцию. А если говорить о питании, то дефицит витаминов и микроэлементов может отрицательно сказываться на качестве спермы. Поэтому рацион должен быть сбалансированным», — добавил уролог-андролог.

Для выявления причин бесплодия проводятся следующие анализы и исследования: спермограмма (анализ спермы, который показывает количество, качество и подвижность сперматозоидов); гормональный анализ (проверка уровня гормонов в крови); УЗИ мошонки (проверка состояния яичек и придатков). В зависимости от ситуации может потребоваться проведение дополнительных исследований, таких как биопсия яичка и генетический анализ.

«Бесплодие — это не приговор. Своевременная диагностика и лечение могут значительно увеличить шансы на отцовство. Со своей стороны я рекомендую мужчинам вести здоровый образ жизни (отказаться от курения, алкоголя, наркотиков, правильно питаться, заниматься спортом), регулярно проходить профилактические осмотры у врача-уролога, а также обращаться к врачу при первых признаках бесплодия», — резюмировал специалист.

Ранее репродуктолог рассказал, какие факторы приводят к преждевременному истощению яичников.