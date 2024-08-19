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В Тюмени банда подростков терроризирует жителей целого микрорайона

В Тюмени группа подростков с битами держит в страхе жителей микрорайона

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Pexels

Жители тюменского микрорайона Южный пожаловались на банду подростков, которая держит в страхе местных жителей, вооруженные битами подростки крушат детские площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Группа из двух десятков подростков агрессивно ведет себя на улицах тюменского микрорайона Южный. Школьники, среди которых есть и девочки, крушат детские площадки, громко кричат и не реагируют на замечания.

«Ведут себя очень вызывающе: нецензурная брань, порча имущества. На замечания взрослых отвечают матом, на просьбы не реагируют, на звонки при них же в 112 улыбаются и смеются», — рассказала одна из местных жительниц.

Подростков замечали на улицах и поздно вечером, неравнодушные местные жители уже обратились к директору местной школы и в администрацию района. Намерены ли горожане писать заявление в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что подростковая банда ограбила пять магазинов в Екатеринбурге за неделю. От разбойных нападений больше всего пострадали местные вейп-шопы, а также продуктовый магазин «ЖизньМарт» на улице Войкова. К настоящему моменту несовершеннолетние нанесли ущерба на сумму около 700 тыс. рублей, побывав в пяти торговых точках. Владельцы магазинов ожидают новых налетов и усиленно охраняют свои помещения в темное время суток.

Ранее в Хабаровске задержали членов подросткового ОПГ, запугивающего жителей.

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