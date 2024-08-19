В Германии прошли обыски в филиале «Почты России»

В помещениях компании RusPost GmbH в Берлине прошли обыски. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Отмечается, что были осмотрены также помещения еще одной неназванной фирмы, которая занимается логистикой. В операции принимали участие около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечает ТАСС, в «Почте России» не подтвердили данную информацию.

«Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов «Почты России», — заявили там.

В «Почте России» добавили, что доставка отправлений из-за рубежа продолжается в обычном режиме.

Первый заграничный филиал «Почты России» открылся в Германии в 2018 году. Он находится в Российском доме науки и культуры в Берлине.

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Восточная Германия ощущает на себе больше негативных последствий санкций против России и конфликта на Украине, чем остальные немецкие регионы.

Ранее россиянам рассказали, из каких стран и какие товары лучше заказывать.