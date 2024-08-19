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Экс-журналистка РБК назвала несправедливым свой приговор по делу об убийстве сожителя

Адвокат экс-журналистки РБК Гончаровой заявил, что будет обжаловать приговор

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Оксана Гончарова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая журналистка РБК и «Ведомостей» Оксана Гончарова считает несправедливым приговор в виде семи лет колонии за убийство своего экс-сожителя Александра Самусева. Об этом «Газете.Ru» заявил ее адвокат Александр Гаранин.

«Она негативно отреагировала на этот приговор и посчитала, что это несправедливо. Мы будем его обжаловать», — сказал защитник.

19 августа Электростальский городской суд приговорил Гончарову к семи годам колонии по делу об убийстве отца двух ее детей. Кроме того, каждому из родителей погибшего Гончарова должна будет выплатить по миллиону рублей в рамках гражданского иска.

Коллегия присяжных ранее признала ее виновной. Прокурор запрашивал восемь лет по делу об убийстве, защита Гончаровой просила назначить более мягкое наказание. Экс-журналистка отрицала вину и настаивала, что действовала в рамках самообороны.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в Электростали. Самусев, который был трижды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и другие преступления, распивал алкоголь вместе с другом дома у Гончаровой. К тому моменту они расстались, но жили по соседству. Дома также находились их дети десяти и трех лет.

Гончарова рассказала, что выпивала вместе с Самусевым и его другом, но попросила их уйти. Друг начал одеваться, но бывший сожитель набросился на нее и принялся избивать. В ответ женщина ударила его несколько раз ножницами. Вскоре мужчина умер в больнице.

Адвокаты Гончаровой заявляли в суде, что журналистка неоднократно подвергалась насилию со стороны мужчины и жаловалась на него в полицию.

Ранее чиновник из Владивостока гонялся за своей женой с ножом по пляжу и испугал отдыхающих.

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