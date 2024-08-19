Школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят средствами РЭБ

На школьных автобусах в приграничных районах Белгородской области установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так он ответил на вопрос, будут ли школьные автобусы, доставляющие детей из приграничных муниципалитетов в школы с очным образованием, оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

«Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Есть достаточно много сел, где движение большегрузов и автобусов просто недопустимо», — сказал глава региона.

Он ответил, что этот вопрос будет обсуждаться с Минобороны РФ, погранслужбой, Росгвардией. Будут приняты только взвешенные решения без риска для жизни детей, добавил Гладков.

19 августа губернатор Белгородской области на совещании областного правительства заявил, что школьников из приграничных районов региона при согласии родителей необходимо отправить на учебу в безопасные регионы.

Ранее закрыли въезд в пять населенных пунктов Белгородской области.