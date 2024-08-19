Экс-журналистку РБК приговорили к семи годам за убийство сожителя

Городской суд Электростали в Подмосковье приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову, признанную коллегией присяжных виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.

«Суд назначил Гончаровой наказание в виде семи лет колонии», — заявил юрист.

Из материалов дела следует, что журналистка в ходе конфликта с сожителем ранила его ножницами. От полученных ран мужчина скончался. Погибшим оказался Александр Самусев, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Адвокаты Гончаровой настаивали в суде, что действия их подзащитной являлись самообороной, поскольку во время конфликта Самусев был в состоянии алкогольного опьянения и первым нанес ей удары ножницами. Кроме того, адвокаты заявляли, что журналистка неоднократно подвергалась насилию со стороны мужчины.

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