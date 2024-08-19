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Экс-журналистку РБК приговорили к семи годам за убийство сожителя

Экс-журналистку РБК Гончарову приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя

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Оксана Гончарова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Городской суд Электростали в Подмосковье приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову, признанную коллегией присяжных виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.

«Суд назначил Гончаровой наказание в виде семи лет колонии», — заявил юрист.

Из материалов дела следует, что журналистка в ходе конфликта с сожителем ранила его ножницами. От полученных ран мужчина скончался. Погибшим оказался Александр Самусев, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Адвокаты Гончаровой настаивали в суде, что действия их подзащитной являлись самообороной, поскольку во время конфликта Самусев был в состоянии алкогольного опьянения и первым нанес ей удары ножницами. Кроме того, адвокаты заявляли, что журналистка неоднократно подвергалась насилию со стороны мужчины.

В середине мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Казахстане приговорил экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам заключения, признав виновным по делу об убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Тело Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, супруг наносил смертельные побои женщине в течение восьми часов. Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул.

Ранее блогер Виктория Лопырева призвала женщин не скрывать домашнее насилие в семье.

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