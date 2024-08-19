Экс-журналистке РБК запросили 8 лет колонии по делу об убийстве сожителя

Гособвинение попросило приговорить к восьми годам колонии бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову, обвиняемую в убийстве экс-сожителя Александра Самусева. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Александр Гаранин.

Коллегия присяжных ранее признала ее виновной. Защита Гончаровой просила назначить более мягкое наказание.

Гончарова отрицает вину и настаивает, что действовала в рамках самообороны.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в Электростали. Самусев, который был трижды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и другие преступления, распивал алкоголь вместе с другом дома у Гончаровой. К тому моменту они расстались, но жили по соседству. Дома также находились их дети 10 и 3 лет.

Гончарова рассказала, что выпивала вместе с Самусевым и его другом, но попросила их уйти. Друг начал одеваться, но бывший сожитель набросился на нее и начал избивать. В ответ женщина ударила его ножницами несколько раз. Вскоре мужчина умер в больнице.

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