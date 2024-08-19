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На форуме «Территория смыслов» открылся четвертый заезд «Единство / We are together»

Мастерская управления «Сенеж» объединила 500 молодежных лидеров из 65 стран

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PR-служба форума «Территория смыслов»

На всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События 19 августа открылся четвертый заезд «Единство / We are together». Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Отмечается, что мастерская управления «Сенеж» объединила 500 лидеров БРИКС и иностранных НКО, соотечественников, молодых дипломатов и депутатов, а также лидеров молодежных крыльев партий, представителей молодежных правительств, молодых политологов и социологов из 65 стран.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, активная работа участников заезда на форуме поможет в создании условий для реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, воспитании патриотичной и социально ответственной личности.

«На этой уникальной площадке собрались талантливые, креативные молодые люди, готовые предлагать новые прорывные идеи и создавать проекты. Это уже четвертый заезд, и он объединил молодежь из 65 стран мира», — сказал он.

Чернышенко уточнил, что одной из главных тем обсуждений станет многополярный мир.

«Это глобальный вопрос, один из самых важных для будущего всех стран, поэтому так здорово, что впервые на «Территорию смыслов» приехали лидеры международных молодежных сообществ, иностранные студенты», — отметил он

Также вице-премьер пожелал участникам форума интересного общения, эффективной работы, новых дружеских знакомств и совместной продуктивной деятельности.

«Сегодня, прежде всего, вы, молодое поколение, играете важнейшую, ключевую роль в формировании общественного мнения и принятии многих решений. Нам необходимо налаживать обмен между нашим самым главным капиталом будущего, нашей молодежью», — сказал Чернышенко.

Ключевыми задачами «Территории диалога» стала проработка решений по продвижению активной гражданской позиции среди молодежи, а также обсуждение развития молодежной политики. Участники определят роль России в многополярном мире с учетом внешних и внутренних вызовов, спроектируют траекторию карьерного развития молодого политика с муниципального уровня и разработают «Манифест молодого политика».

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