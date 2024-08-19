«Медвестник»: в РФ не хватает 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов

В государственных медицинских учреждениях не хватает более 5 тысяч акушеров-гинекологов и неонатологов. Об этом заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты, сообщает «Медвестник».

Первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих заявил, что на текущий момент вакантными остаются 5397 ставок акушера-гинеколога для амбулаторной службы (3663) и врача-неонатолога (1734). С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов.

На конференции также отметили отсутствие перинатальных центров в шести российских субъектах — Магаданской и Костромской областях, Камчатском крае, Ненецком, Еврейском и Чукотском автономных округах.

15 августа заместитель главы МВД Владимир Кубышко заявил, что нехватка личного состава в ведомстве в настоящее время огромная, особенно в регионах.

В июне лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова заявила, что дефицит кадров в России наблюдается во всех сферах в 2024 году. При этом количество вакансий не просело.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в России активно ищет кадры.