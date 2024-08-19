Россиянин закрывал форточку, выпал из окна и приземлился на козырек Пенсионного фонда

В Казани мужчина выпал из окна и приземлился на козырек Пенсионного фонда, когда пытался закрыть форточку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Парина, мужчину нашли на козырьке отделения Пенсионного фонда. Очевидцы, заметившие пострадавшего, вызвали скорую помощь и до приезда медиков спустили его на первый этаж.

Выяснилось, что россиянин решил закрыть форточку дома, не удержался и выпал из окна. Пострадавший выжил, по предварительной информации у него переломы ног. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина выпал из окна и убежал от спасателей, россиянина, висевшего на карнизе, заметили соседи, они вызвали спасателей, но мужчина по неизвестной причине отказался подниматься в квартиру, он упал на козырек подъезда и сбежал от своих спасителей. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Липецке мужчина упал с крыши девятиэтажки и выжил, застряв на дереве.