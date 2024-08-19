Власти рассказали об эвакуации около 13 тысяч детей в Курской области

Около 13 тысяч детей эвакуировали из приграничных районов Курской области. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.

«Из девяти муниципальных образований — приграничные районы и прилегающие территории — на данный момент там проживали 14 359 детей, из них порядка 13 тыс. выехали в другие регионы или другие районы Курской области», — сказал Карамышев.

Решение о дистанционном образовании в регионе будет принято в ближайшие дни.

19 августа МЧС сообщило, что с начала проведения эвакуации в Курской области были отселены более 121 тысячи жителей региона. За последние сутки из региона уехали более 650 человек.

В 23 российских регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около трех тысяч человек, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 пунктов готовы к размещению более 19 тысяч человек.

6 августа украинские войска зашли на территорию Курской области и остаются в приграничных районах региона.

Ранее МЧС рассказало о фейковых сообщениях об эвакуации в Курской области.