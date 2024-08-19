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Полиция Германии зарегистрировала рекордное число преступлений

Полиция Германии зарегистрировала рекордное число преступлений за 11 лет

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

Правоохранительные органы ФРГ зарегистрировали за прошлый год рекордное за 11 лет число совершенных преступлений. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные МВД.

«Контрабанда, грабежи, насилие — центральная полиция Германии зарегистрировала в прошлом году наибольшее число преступлений с 2012 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в годовом отчете зафиксированы 790 245 преступлений. Число совершенных преступлений выросло на 12,5% в сравнении с 2022 годом. Всего в 2023 году правоохранительные органы страны задержали более 235 тысяч разыскиваемых преступников, что тоже стало рекордом.

До этого сообщалось, что правые радикалы были задержаны в Дрездене после поездки на военном автомобиле с имперским флагом 1871-1918 годов. Девять человек катались 9 мая по городу в переоборудованном военном автомобиле Borgward B 2000 с эмблемой 25-й пехотной дивизии вермахта. Один из пассажиров был в стальном шлеме, другой держал в руках большой флаг Рейха.

Ранее в Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы.

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