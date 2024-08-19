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Мужчина поймал «рыбу-вампира» с полным ртом зубов

LADBible: британец поймал рыбу с полным ртом зубов, которую называют вампиром

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Jason Moore/X (Бывший Twitter)

Мужчина из Англии поймал «рыбу-вампира» с полным ртом зубов, пишет LADBible. По мнению людей, такому «чудовищу» место в фильмах ужасов, а не в воде.

Джейсон Мур рассказал, что ловил в реке голавля, когда на его крючок попалась рыба, которая удивила его своей внешностью. Рассмотрев добычу поближе, британец увидел у нее во рту десятки зубов. По словам рыбака, улов напомнил ему песчаного червя из «Дюны».

Как оказалось, мужчина выловил миногу. Этот вид известен тем, что пьет кровь своей добычи, поэтому его часто называют «рыбой-вампиром». После того, как британец опубликовал фото улова в сети, люди признались, что не хотели бы поймать такую же.

«Большинство людей были шокированы тем, что такие существа плавают в наших реках», — дополнил рыбак.

Ранее в США крокодил откусил рыбаку руку, когда мужчина доставал улов из воды.

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