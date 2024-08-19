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Застрявшие на колесе обозрения в Москве пытаются выбраться из кабинок

Mash: в Москве застрявшие на колесе обозрения люди пытаются вскрыть кабинки

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Телеграм-канал «Mash»

На высшей точке неисправного колеса обозрения в Измайловском кремле в Москве остаются 10 человек, люди кричат о невыносимой жаре в кабинках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, на высоте более 50 метров остаются как минимум 10 посетителей, по два человека в пяти кабинках, люди пытаются вскрыть ограждения из-за духоты. Температура внутри кабинок может достигать 40°C.

Колесо обозрения остановилось после скачка напряжения. В администрации парка сообщили, что запустить аттракцион пока не могут — в парке нет электрика. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Нальчике произошла остановка аттракциона, в результате чего на карусели застряли 13 человек. Спасатели благополучно сняли всех граждан с аттракциона, и никто из них не пострадал. По предварительной информации, остановка карусели произошла по техническим причинам.

Ранее в Германии более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения.

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